Sberbank CIB прогнозує чергове падіння російського рубля

У Росії навесні долар може подорожчати до 80-82 руб., заявив на брифінгу в середу, 2 березня, старший стратег Sberbank CIB Володимир Пантюшин. Ослаблення рубля спровокує новий цикл зниження цін на нафту, який може початися вже у другому кварталі 2016 року.

«У цьому випадку рубль знову почне падати. Але ми не очікуємо, що долар зміцниться далеко за 80-82 руб.», — сказав він, передає РБК.

На думку Пантюшина, зростання цін на нафту, яке спостерігається зараз, і відповідне зміцнення рубля має тимчасовий характер. Плани щодо заморожування видобутку нафти не дадуть відчутного ефекту, тому що в світі, як і раніше, пропозиція чорного золота перевищує попит, додає він.

Додатковим фактором тиску на рубль є очікуване підвищення ставки ФРС, каже Пантюшин. «У разі підвищення, думаю, буде мало валют, які не впадуть щодо долара», — вважає він.

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Прямим наслідком девальвації рубля є зростання інфляції. В Sberbank CIB очікують, що до кінця року інфляція становитиме близько 8,5%. За його словами, вплив девальвації рубля на інфляцію поступово нівелюється, однак у другому-третьому кварталі 2016 року вона знову буде штовхати ціни вгору. Експерт зазначив, що на піку девальвації внесок «валютної складової» в інфляцію становив 50%.

Долар коштував 84 руб. і вище 21 січня, коли ціна російської нафти Urals опускалася нижче $25 за бар. Але після цього нафта на світовому ринку зміцнилася, а з нею і рубль (кореляція рубля і нафти, за даними Bloomberg, зараз становить близько 77%).

У середу, 2 березня, на 13:40 мск долар зріс на 62 коп., до 74,01 руб. Євро з початку торгів зріс на 67 коп., до 80,44 руб. В цей же час вартість бареля нафти знижувалася на 1%, Brent торгується на рівні $36,49.

Росіяни очікують, що до кінця весни долар буде коштувати 84 руб., випливає з даних ВЦВГД. Через три місяці долар буде коштувати 84 руб., а через рік — 83 руб., вважають учасники опитування, організованого Всеросійським центром вивчення громадської думки в кінці лютого. Опитані були 1600 осіб у 130 населених пунктах. На тлі фактичного зростання курсу долара сформувалися очікування подальшої девальвації в найближчі місяці, відзначають автори огляду ВЦВГД.