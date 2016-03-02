Кабмін має намір підписати угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною

Кабінет міністрів України до 2016 року планує завершити переговори з Туреччиною про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) і укласти відповідну угоду, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в середу.

"Нам потрібно з турецькими друзями знайти взаєморозуміння з тим, щоб цього року підписати ЗВТ", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Україна направить торгову місію до Туреччини у другій половині 2016 року, а також інтенсифікує переговори про створення зони вільної торгівлі з цією країною.

Раніше Україна і Туреччина підтвердили прагнення розширити і поглибити торговельно-економічні відносини в рамках стратегічного партнерства та укладання збалансованого, взаємовигідної угоди про зону вільної торгівлі, а також визначили подальші кроки з організації переговорного процесу.

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Експорт товарів з України до Туреччини за результатами січня-вересня 2015 року склав 2,1 мільярда доларів, натомість імпорт з Туреччини в Україну протягом аналогічного періоду склав 0,6 мільярда доларів.