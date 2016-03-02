Розенко стверджує, що близько 40% переселенців отримують соцвиплати незаконно

За оцінками Служби безпеки України, 30-40% переселенців отримують соціальні виплати незаконно, оскільки отримують гроші в Україні, а проживають на території так званих ЛНР і ДНР, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на главу відомства.

"Щотижня СБУ затримує кур'єрів з купою карток і грошей, які перевозять на непідконтрольну територію. З початку року правоохоронці вилучили готівки в різній валюті на загальну суму близько 35 мільйонів гривень", - цитує Розенко прес-служба.

За його словами, ці гроші можуть прямо або опосередковано потрапити до бойовиків.

Як наголошується в повідомленні прес-служби, за українським законодавством отримувати соціальну допомогу можуть лише ті, хто виїхав з окупованих територій або зони проведення АТО і зареєструвався на підконтрольній Києву території.

Разом з тим, багато переселенців зареєструвалися, але продовжують проживати на непідконтрольних української влади територіях. Також у Мінсоцполітики повідомляють про випадки зловживань з боку чиновників при оформленні документів для отримання допомоги переселенцями.

"На темі оформлення допомоги переселенцям побудовані величезні злочинні схеми, де крутяться багатомільярдні суми. Робота, яку сьогодні проводить Мінсоцполітики з СБУ, спрямована на ліквідацію цих схем, за рахунок яких кошти українського бюджету, призначені для соціального захисту переселенців, осідають у кишенях чиновників або терористів", - йдеться в повідомленні прес-служби Мінсоцполітики.

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Як повідомляв УНІАН, міністр соціальної політики України Павло Розенко наполягає на притягненні до кримінальної відповідальності чиновників усіх рівнів, які задіяні в організації злочинних схем оформлення соцвиплат для псевдопереселенців.

Мінсоцполітики в 2015 році припинило виплати пенсій понад 180 тисячам з 1,1 мільйона пенсіонерів-переселенців на підставі інформації, отриманої від Служби безпеки та поліції. Наприкінці лютого 2016 року у відомстві заявили, що спільно зі Службою безпеки України перевіряють правомірність нарахування виплат близько 350 тисячам переселенцям.

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Станом на 29 лютого на обліку знаходиться 1 мільйон 745 тисяч 999 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.