Фонд гарантування почав прийом вимог кредиторів "Авант-Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 2 березня, оприлюднив інформацію про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Авант-Банку" в офіційній пресі – газеті "Голос України", повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, у рамках чинного законодавства вимоги кредиторів цього банку приймаються протягом 30 днів з дня публікації в Києві за адресою бульвар Верховної Ради, 7.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в "Авант-Банк" 1 лютого строком на один місяць – до 28 лютого 2016 року включно. 25 лютого Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Авант-Банку".

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"Авант-Банк" працює на ринку України з 2009 року. За інформацією НБУ, його ключовим є власником Ігор Завацький через компанію "Стабіл Холдинг".