Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,81 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2681,0762 (2 березня – 2708,5229)

100 EUR – 2910,5763 (2 березня – 2944,7061)

10 RUR – 3,6415 (2 березня – 3,6575)

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,47/26,62 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,6930/28,8560 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3590/0,3610 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8108 гривні/долар, до цієї години укладено 554 угоди на суму 399,51 мільйона доларів.