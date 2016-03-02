Резерви Фонду гарантування вкладів скоротилися на 9%

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 березня 2016 року склав 12,336 мільярда гривень, що на 1,213 мільярда гривень, або на 9%, менше показника на 1 лютого.

Про це повідомляється на сайті фонду, однак інші дані станом на 1 березня, включно з обсягом виплаченого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків і кількістю діючих банків – учасників фонду, наразі не оприлюднено.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування на 1 лютого 2016 року склав 13,549 мільярда гривень, що на 535 мільйонів гривень, або на 3,8%, менше показника на 1 січня.