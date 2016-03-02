"Альфа-груп" не відмовляється від купівлі "Укрсоцбанку"

Холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє "Альфа-Банком", не відмовляється від придбання 100% акцій UniCredit Bank ("Укрсоцбанку") в рамках підписаної в січні угоди з італійської банківської групи UniCredit, повідомили УНІАН в обох банках.

"Ми твердо заявляємо про свою стратегію розвитку, як і наші акціонери, які готові інвестувати в Україну. Ми розуміємо, що це один з найперспективніших ринків, і не збираємося відмовлятися від якихось планів розвитку", – повідомили в прес-службі "Альфа-Банку" з посиланням на слова головного керуючого директора Рушана Хвесюка.

У банку нагадали, що угода між ABH Holdings S. A. і UniCredit Group передбачає передачу 100% акцій "Укрсоцбанку" в обмін на міноритарну частку володіння в ABHH у розмірі 9,9%. Після закриття угоди UCG, глобальна італійська банківська група стане міноритарним акціонером ABHH. Угоду буде закрито після отримання необхідних погоджень регулятора.

В UniCredit Bank на запит УНІАН також повідомили, що ситуація не змінилася і угода дійсна.

"Офіційно статус угоди не змінився, і банк чекає на погодження Антимонопольного комітету та Національного банку України", - повідомили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє "Альфа-Банком", відмовилася від покупки банку Zuno у міжнародної фінансової групи Raiffeisen Bank International.

У січні поточного року ABH Holdings S. A. підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 100% акцій "Укрсоцбанку". Закриття угоди очікується в 2016 році.

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Холдингова компанія ABH Holdings S. A. в Україні володіє дочірнім банком "Альфа-Банк", одним з найбільших банків України за обсягом активів.

UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, "Унікредит Банку" і "Укрсоцбанку". У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, і об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank.