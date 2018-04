Провал фінплану Кремля: західні банки відмовляються розміщувати держоблігації Росії

Американські інвестиційні банки відмовляються розміщувати російські державні облігації, слідуючи рекомендаціям з боку влади США, пише The Wall Street Journal.

У списку банків - JP Morgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Morgan Stanley and Wells Fargo & Co.

Читайте такожSberbank CIB прогнозує чергове падіння російського рубляВідмовився від розміщення облігацій і Goldman Sachs після того, як американська влада рекомендували це зробити.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів Росії направило 25 іноземним банкам заявки на розміщення державних облігацій на суму 3 млрд доларів.

У список увійшли найбільші банки США, Євросоюзу і КНР, серед яких: Barclays, Deutsche Bank, HSBC, UBS, UniCredit, Morgan Stanley, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Citigroup, Crédit Agricole, Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, jp Morgan, Goldman Sachs і інші.

Також у списку є три російських банки - ВТБ, Газпромбанк і Сбербанк.

Останній раз Росія розміщувала держоблігації у вересні 2013 року.

Міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв назвав критичною ситуацію з бюджетом. Він заявив, що з широкої приватизацією, про яку говорив президент РФ Володимир Путін, більше не можна зволікати, її треба проводити навіть у несприятливих економічних умовах.