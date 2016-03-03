Рубль відновив падіння, незважаючи на зростання вартості нафти

Курс долара США з розрахунками "завтра" на старті сьогоднішніх торгів на Московській біржі до 10:01 (9:01 за Києвом) додав 32 копійки до попереднього закриття і досяг 73,39 рубля. Курс євро до цього часу піднявся на 31 копійку до 79,7140 рубля, повідомляє Росбалт з посиланням на дані біржі.

При цьому на максимумі курс американської валюти сягнув 73,756 рубля, а курс єдиної європейської валюти подолав рубіж в 80 рублів, дійшовши до позначки 80,089 рубля.

Як зазначає аналітик "Альпарі" Антонов Владислав, вранці у четвер барель еталонного сорту Brent коштував 36,76 долара.

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"Нафта пережила звіти по запасах, і тепер можна розглядати підвищення котирувань до 38 доларів. Якщо покупці зірвуть захисні стопи продавців, то ціна швидко повернеться до 39-40 доларів", - повідомив він.

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Зазначається, що в четвер увагу трейдерів буде спрямовано на публікації даних про рівень ділової активності в сфері послуг в різних регіонах Європи та США, у п'ятницю - на звіт по американському ринку праці.