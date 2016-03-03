Нацбанк призначив гендиректором монетного двору колишнього фіндиректора "Сентравіс продакшн Юкрейн"

Генеральним директором банкнотно-монетного двору Національного банку України з 1 березня 2016 року став Сергій Іванюта, який з 2012 по 2015 роки обіймав посаду фінансового директора компанії "Сентравіс продакшн Юкрейн", одного з найбільших у Європі спеціалізованих підприємств з виробництва безшовних нержавіючих труб.

Як повідомляється на сайті НБУ, Іванюта почав трудову діяльність в 1993 році, в тому числі працював в "Укрсоцбанку" і компанії "Крафт Фудз Україна", і крім компанії "Сентравіс продакшн Юкрейн", був фінансовим директором низки інших компаній – "Київобленерго" з 2003 по 2010 роки, "МТС Україна" в 2011 році, "Українські новітні технології" у 2012 році. З 2015 року Іванюта обіймав посаду радника гендиректора банкнотно-монетного двору НБУ.

Як наголошується в повідомленні, одним із пріоритетних завдань Іванюти на новій посаді буде розробка стратегії виходу НБУ на міжнародний ринок по виробництву грошових одиниць, як це передбачено програмою розвитку фінсектора до 2020 року.

Також повідомляється, що річна виробнича потужність банкнотно-монетного двору становить близько 1,8 мільярда банкнот і 1,2 мільярда монет монет, що дозволяє забезпечувати як внутрішні потреби України, так і виробляти продукцію на замовлення інших держав.

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Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг відноситься до виключної компетенції Національного банку України.

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Банкнотно-монетний двір НБУ спеціалізується на виготовленні бланків державних цінних паперів, документів суворої звітності і знаків поштової оплати, а також цінних паперів на замовлення іноземних держав.