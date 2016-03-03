Суд відмовився на прохання НАБУ заарештувати рахунки скандальної "Енергомережі"

Господарський суд міста Києва відмовився накласти арешт на кошти компанії "Енергомережа" у сумі 38,823 мільйона гривень, які знаходяться на рахунках "Ощадбанку", повідомляє Экономическая правда.

Як зазначається, позивачем у даній справі виступало Національне антикорупційне бюро. Відповідачами - ВАТ "Запоріжжяобленерго", ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" та ПрАТ "ХК "Енергомережа".

"В обґрунтування заяви НАБУ зазначало, що у випадку визнання судом недійсним договору про відступлення права вимоги у "Енергомережі" виникне обов'язок з повернення 38,823 мільйона гривень, які в подальшому мають бути зараховані на рахунок "Запоріжжяобленерго" із спеціальним режимом використання як оплата за поставлену електричну енергію", - йдеться в ухвалі.

Крім того, Національне антикорупційне бюро вимагало стягнути з зазначених компаній 137,961 тисячі гривень.

Суд відмовився накласти арешт на рахунки "Енергомережі" у сумі 38,823 мільйона гривень та стягнути з компанії 137,961 тисячі гривень. Розгляд справи відкладений на 9 березня 2016 року.

Раніше НАБУ подало до суду 4 позовних заяви про визнання недійсними договорів відступлення права вимоги між "Запоріжжяобленерго", в якому державі належить більше 60% акцій, і приватною компанією "Енергомережа".

"Згідно з договорами, відбулася заміна кредитора у зобов'язаннях на загальну суму 346, 2 мільйона гривень, які мали надійти від великих споживачів електроенергії. В результаті незаконно укладених договорів право держави на вимоги боргу за спожиту електроенергію в розмірі 346,2 млн гривень було передано приватній фірмі, що суперечить чинному законодавству", - йшлося у заяві.

Позовні заяви підготовлено на основі матеріалів, напрацьованих детективами НАБУ в ході досудового розслідування за фактом привласнення посадовими особами в особливо великих розмірах майна ВАТ "Запоріжжяобленерго".

Як відомо, на початку січня детективам НАБУ дозволили виїмку документів по кримінальному провадженню щодо привласнення майна "Запоріжжяобленерго" в особливо великих розмірах.

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За даними ЗМІ, міноритарними акціонерами "Запоріжжяобленерго" є групи, близькі до Костянтина Григоришина та братів Григорія та Ігоря Суркісів.

Головою правління ПрАТ "Енергомережа" є Дмитро Крючков, якого учасники ринку неофіційно пов’язують з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережі".