Китай протягом десяти років інвестував за кордон більше $1 трильйона

Китайські інвестори вклали 1,03 трильйона доларів у закордонну власність, акції та облігації протягом десятиліття, яке завершилося в середині 2015 року, повідомляє Росбалт з посиланням на доповідь британської компанії з управління майном Knight Frank.

Зокрема, як вказує Ліам Бейлі з Knight Frank, зацікавленість китайських інвесторів у британської нерухомості за останні 3 роки зросла, оскільки вони намагаються диверсифікувати свої портфелі.

"Що стосується іноземців, які наразі активні на лондонському ринку житла, то китайські покупці лідирують за кількістю придбаних одиниць власності", - зазначив експерт.

Бейлі очікує посилення припливу коштів з Китаю у Британії та США у наступні 10 років порівняно з попередньою декадою, однак обсяги залежатимуть від політики Пекіна.

В даний час загроза уповільнення економіки КНР змушує китайських громадян і компанії виводити більше коштів за кордон, і це створює труднощі для влади країни.

Раніше стало відомо, що обсяг нефінансових прямих інвестицій з Китаю за кордон у січні 2016 року склав 12,02 мільярда доларів, що на 18,2% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

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В якості однієї з важливих особливостей інвестиційної активності китайського бізнесу за кордоном Мінкомерції КНР зазначає "незмінний ентузіазм китайських підприємств стосовно інвестицій в США". Так, у січні китайські інвестиції до цієї країни зросли у 3,9 рази порівняно з січнем 2015 року і склали 1,56 мільярда доларів.