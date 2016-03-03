Власник "Фідобанку" і "Євробанку" хоче об'єднати фінустанови

Власник "Фідобанку" Олександр Адарич, який також володіє 50% акцій "Євробанку", має намір об'єднати фінустанови і залучити іноземного інвестора, повідомляється на сайті "Фідобанка".

"Спираючись на рекомендації Національного банку України щодо консолідації банківського ринку, був розроблений стратегічний план розвитку банку на базі об'єднаних "Фідобанка" і "Євробанку". Крім того, ми вже заручилися підтримкою іноземного інвестора, який підтвердив свою готовність вийти на український ринок і увійти в капітал об'єднаного банку. На поточний момент очікуємо офіційного погодження даного плану та відповідних угод про іноземні інвестиції від регулятора", – цитуються в повідомленні слова Адарича.

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Довідка УНІАН, "Фідобанк" (раніше - банк "Ажіо", "СЕБ Банк", м. Київ) працює на ринку України з 1991 року і, згідно класифікації НБУ, знаходиться на 7 місці в першій групі банків.

"Євробанк" працює на ринку України з 2005 року входить у другу групу банків за класифікацією НБУ. Власниками банку є Олександр Адарич і Вадим Пушкарьов.