Нацбанк виступає за консолідацію невеликих банків без участі АМКУ

Національний банк України виступає за спрощену процедуру консолідації малих і середніх банків без погодження з Антимонопольним комітетом України, повідомляється на сайті регулятора з посиланням на підсумки зустрічі з керівництвом комітету.

"Законодавча ініціатива Національного банку щодо спрощення процедур консолідації банків передбачає можливість малих і середніх банків, ринкова частка яких не перевищує 0,5-1% ринку, не звертатися до АМКУ за дозволом на приєднання, що значно спрощує цей процес", - наводяться в повідомленні слова заступника голови НБУ Владислава Рашкована.

За оцінками регулятора, концентрація в банківському секторі є помірною, і злиття або поглинання малих і середніх банків жодним чином не вплинуть на конкуренцію на ринку.

"Сподіваюся, ми скоординуємо свої дії та знайдемо порозуміння в цьому питанні", - додав Рашкован.

Також повідомляється, що НБУ домовився про співпрацю з Антимонопольним комітетом у напрямку розвитку здорової конкуренції на банківському ринку. У тому числі в ході зустрічі представники НБУ ще раз висловили своє негативне ставлення до створення штучних монополій при виборі банків для організації зарплатних проектів державними компаніями.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ зобов'язав невеликі банки прискорити приведення мінімального капіталу у відповідність з вимогами законодавства, або до рівня не менш як 500 мільйонів гривень. У тому числі, які працюють банки, статутний капітал яких нижче встановленого мінімуму, зобов'язані збільшити його до 120 мільйонів гривень до 17 червня 2016 року, до 300 мільйонів гривень – до 11 січня 2017 року, до 400 мільйонів гривень – до 11 січня 2018 року, до 450 мільйонів гривень – до 11 січня 2019 року, до 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

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За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним для низки невеликих фінансових установ.

Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує консолідації банківського сектору в Україні та зниження кількості банків до 100 в 2016 році.