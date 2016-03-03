Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,16 за доллар

У четвер, 3 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,02/26,16 гривні/долар, про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,3045/28,4568 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3536/0,3559 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,2812 гривні/долар, до цього годині укладено 129 угод на суму 67,79 мільйона доларів.