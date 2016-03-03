"Газпрому" бракує грошей: взяв рекордний кредит у Китаю

Представники "Газпрому" і Bank of China підписали в Шанхаї угоду про надання російській компанії кредиту розміром 2 мільярди євро строком на п'ять років, повідомляє РБК.

"В історії "Газпрому" це найбільша угода за обсягом фінансування, залученого безпосередньо з однієї кредитної організації, і перша двостороння кредитна угода з китайським банком", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в серпні 2015 року "Газпром" залучив клубний кредит від консорціуму азіатських банків на 1,5 мільярда доларів строком на п'ять років, агентом по угоді виступила корпорація China Construction Bank.

"Відкривши для себе китайський ринок, "Газпром" має намір й надалі продовжувати співпрацю з нашими китайськими партнерами, в тому числі в рамках угод у галузі проектного фінансування", - заявив тоді заступник голови правління "Газпрому" Андрій Круглов підписав сьогоднішня угода з Bank of China.

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Серед можливих інструментів залучення фінансування Круглов назвав тоді синдиковані кредити, проектне фінансування і випуск облігацій, номінованих в азіатських валютах.

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"Наразі китайські банки не дуже охоче виділяють прямі кредити російським компаніям, віддають перевагу інвестиціям, проектному фінансуванню і передоплаті за велике постачання енергоресурсів. До того ж російських позичальників часто не влаштовують ставки китайських банків", - зазначив Федоров.

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Bank of China - велика міжнародна банківська група, діяльність якої включає банківські операції, інвестиційну діяльність, послуги у сфері страхування та лізингу. Сумарна вартість активів становить понад 16 трильйонів юанів (близько 2,5 трильйона доларів).