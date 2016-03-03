У Гонтаревої зберегли річний прогноз інфляції на рівні 12%

Національний банк України зберіг свій прогноз інфляції на кінець 2016 року на рівні 12% і прогноз інфляції на кінець 2017 року на рівні 8%, повідомила прес-служба регулятора.

"Національний банк вважає актуальним поточний прогноз споживчої інфляції на рівні 12% на кінець 2016 року і 8% на кінець 2017 року", - йдеться в повідомленні.

На думку регулятора, зниженню інфляції цього року сприятимуть низькі темпи економічного зростання, які стримуватимуть споживчий попит, а також збереження низьких світових цін на енергоресурси та продовольство.

Регулятор нагадав, що у січні 2016 року інфляція становила 0,9% і була близькою до прогнозів Національного банку на цей місяць, і в лютому, за попередніми оцінками, інфляція також була низькою.

«Посилення напруження на валютному ринку, яке спостерігалося у січні-лютому 2016 року, не мало суттєвого відображення на рівні інфляції. Завдяки діям Національного банку, спрямованим на згладжування надмірних коливань обмінного курсу, знецінення гривні відбувалося поступово, що призводило до обмеженого впливу на рівень інфляції», - зазначається у повідомленні.

Водночас регулятор наголосив, що більш різке зниження інфляції буде обмежено підвищенням адміністративно регульованих тарифів і цін.

Ризиками інфляційного прогнозу і, відповідно, досягнення інфляційної цілі в поточному році НБУ називає зовнішні і внутрішні фактори, що визначають стан платіжного балансу, динаміку обмінного курсу гривні та інфляційні очікування.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у січні 2016 року порівняно з попереднім місяцем - груднем 2015 року прискорилася до 0,9% із 0,7%, зафіксованих у грудні до листопада. У річному вимірі, до січня 2015 року, інфляція у січні 2016 року сповільнилася до 40,3% до 43,3%, зафіксованих місяцем раніше.

В Україні у січні 2016 року порівняно з попереднім місяцем - груднем 2015 року зафіксований нульовий рівень базової інфляції – показник зростання споживчих цін без урахування їх короткострокових нерівномірних змін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру.

Інфляція в Україні в 2015 році (грудень 2015 року до грудня 2014 року) прискорилася до 43,3% порівняно з інфляцією на рівні 24,9% у 2014 році, досягнувши максимального значення за останні 20 років.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція у поточному році сповільниться до 19%.