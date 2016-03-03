Нацбанк вирішив послабити частину обмежень: вдвічі збільшує ліміт покупки готівкової валюти

Національний банк України продовжив поступову лібералізацію на валютному ринку і пом'якшив деякі адміністративні обмеження, повідомила під час брифінгу голова НБУ Валерія Гонтарева.

Зокрема, за її словами, регулятор з 5 березня збільшить з 300 тис. грн до 500 тис. грн обмеження максимальної суми видачі гривневої готівки через каси на одного клієнта на добу, а валютної готівки – до еквіваленту 50 тис. грн на добу з 20 тис. грн. Максимальна сума покупки готівкової валюти фізособами збільшиться до еквівалента 6 тис. грн в день з 3 тис. грн в день.

«Завтра закінчується дія чинної постанови про регулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках. Національний банк ухвалив рішення продовжувати поступову лібералізацію чинних адміністративних обмежень, які діють на валютному ринку. Таке рішення ґрунтується на сигналах, які свідчать про поступове відновлення довіри до банківського сектору та стабілізацію валютного ринку», - сказала Гонтарева.

При цьому основні валютні обмеження, такі як обов'язковий продаж 75% валютної виручки, регулятор залишив без зміни і продовжив їх дію ще на 3 місяці.

Як повідомляв УНІАН, пакет адміністративних обмежень, введених постановою №863 у грудні минулого року, які діють до 4 березня 2016 року включно, містить вимогу щодо обов'язкового продажу 75% валютної виручки експортерами і 90-денного контролю розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, а також заборону дострокового погашення кредитів резидентами нерезидентам, заборону повернення інвестицій і перерахування дивідендів іноземним інвесторам, зобов'язання банків погоджувати з НБУ заявки на купівлю валюти понад еквівалент 50 тис. доларів США.

Крім цього, до 4 березня включно діють обмеження на перекази валюти з рахунків клієнтів еквівалентом 15 тис. грн без підтверджуючих документів і 150 тис. грн за наявності підтверджуючих документів, на видачу готівкової гривні через каси і банкомати до 300 тис. грн на добу і валюти до еквівалента 20 тис. грн на добу. Купівля валюти банками за власними операціями обмежена 0,1% регулятивного капіталу в день, купівля готівкової валюти фізособами - еквівалентом 3 тис. грн в день.

У січні цього року регулятор вніс зміни до постанови №863, якими удосконалив порядок отримання резидентами кредитів і позик в іноземній валюті від нерезидентів. Також у січні НБУ поліпшив умови купівлі іноземної валюти для банків - первинних дилерів облігацій внутрішньої державної позики в іноземній валюті.

Читайте такожГривня на міжбанку зміцнилася до 26,16 за доллар

Українська гривня в лютому 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 гривні/долар. Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21,5-23,5 гривні/долар і утримувалася в цьому коридорі більше 9 місяців.

З середини січня 2016 року котирування гривні до долара США зрушилися у бік зниження – до 24-25 гривень/долар в січні та до 26-27 гривні/долар у лютому, а курси готівкового і "чорного" ринків досягали 27-29 гривні/долар.