НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 22% річних

Правління Національного банку прийняло рішення зберегти облікову ставку на рівні 22% річних.

Про це повідомила прес-служба регулятора з посиланням на рішення правління НБУ від 3 березня.

"Правління Національного банку України вирішило залишити облікову ставку на рівні 22% річних. Подальше проведення стриманої грошово-кредитної політики, спрямованої на запобігання несприятливому впливу на українську економіку можуть мати внутрішня політична нестабільність і турбулентність у світовій економіці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, облікова ставка на рівні 22% річних діє в Україні з 25 вересня 2015 року.

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Регулятор відзначив, що надалі має намір поступово пом'якшувати монетарну політику у разі зниження інфляційних ризиків. Перш за все, за умови відновлення політичної стабільності і співпраці з МВФ, а також у разі поліпшення перспектив для вітчизняного експорту. Проте, у разі реалізації певних ризиків, Національний банк буде змушений залишити монетарну політику стриманою на більш тривалий період для досягнення своїх інфляційних цілей.

Повідомляється, що наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 21 квітня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 4 березня 2015 року підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - 30% з 19,5% річних, що діяли раніше.

З 28 серпня Національний банк знизив облікову ставку до 27%, а з 25 вересня до 22% річних і анонсував її подальше зниження при збереженні спокійної ситуації на ринку.