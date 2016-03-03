Українці з початку року продали валюти на $261 мільйон більше, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України у січні-лютому 2016 року становив 261 млн дол., повідомила на прес-конференції глава Національного банку України Валерія Гонтарева.

«Населення продовжує продавати банкам більше валюти, ніж купує у них. У 2015 році чиста купівля валюти банками у населення становила близько 1,5 млрд дол. А у січні-лютому цього року населення продало банкам на 261 млн дол. більше, ніж купило у них», - сказала Гонтарева.

Також голова НБУ повідомила, що регулятор в січні-лютому продав валюти на міжбанківському ринку на 223 млн дол. більше, ніж придбав.

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За її словами, за два місяці провели 13 аукціонів з продажу валюти, на яких продали 298 млн дол.

«Наші дії мають на меті згладжування коливань, викликаних ситуативними факторами ... Такий підхід має результати - повторення торішніх різких стрибків курсу вдалося запобігти», - сказала вона.

Гонтарева зазначила, що поточного тижня курс гривні зміцнився до рівня 26,5-26,8 грн/дол., а сьогодні курс перебуває на рівні 26-26,2 грн/дол., і НБУ провів аукціон з купівлі валюти.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України у січні становив 114,8 млн дол.

Національний банк України на аукціонах з продажу валюти у лютому продав банкам 181 млн дол., придбав у банків - 22,2 млн дол.