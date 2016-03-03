У Києві "накрили" великий конвертцентр з обігом 3 мільярди

15:08, 03 березня 2016
Фінанси
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«Замовникам», крім звичайного переведення безготівкових коштів у готівку, конвертаційний центр надавав послуги з виведення валюти за кордон за псевдоекономічними угодами.

REUTERS

Державна фіскальна служба України ліквідувала в Києві великий конвертаційний центр з обігом 3 млрд грн, повідомила прес-служба Київського управління ДФС.

Згідно з повідомленням, «замовникам», крім звичайного переведення безготівкових коштів у готівку, конвертаційний центр надавав послуги з виведення валюти за кордон за псевдоекономічними угодами.

Фіскальна служба в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах провела низку обшуків за місцем проживання зловмисників, в банківських установах та офісах підприємств реального сектору економіки, які скористалися незаконними послугами з конвертації грошових коштів.

Під час обшуків була виявлена і вилучена комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, фінансово-господарська документація «транзитних» і «фіктивних» підприємств, чорнові записи, 161 друк різних фірм і страхових компаній, документи і паспорти підставних осіб, п'ять печаток банківських установ, а також готівкові кошти в рублях, доларах США і євро на загальну суму 487,7 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України в січні-лютому 2016 року зупинила діяльність 13 конвертаційних центрів. За даними Фіскальної служби, конвертаційні центри «відмили» 10,7 млрд грн, збитки держави від їх діяльності становили 1,3 млрд грн.

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