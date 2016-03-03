Нацбанк купив сьогодні на валютному аукціоні $30 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні 3 березня викупив весь заявлений обсяг валюти 30 мільйонів доларів, при цьому пропозиція валюти банками склала 43,5 мільйона доларів.

Про це в ході прес-конференції повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.

За інформацією на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,2534 грн/дол., максимальний курс купівлі – 26,29 грн/дол., мінімальний – 26,20 грн/дол. За максимальним курсом було куплено 4,7% валюти.

Читайте такожНацбанк з початку проведення валютних аукціонів купив на міжбанку $223 мільйони

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 18 вересня 2015 року запровадив практику проведення регулярних аукціонів з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення золотовалютних резервів. В кінці жовтня котирування на міжбанку зрушилися у бік ослаблення гривні – до 23-24 гривні/долар, у зв'язку з чим з 30 жовтня Нацбанк змінив призначення аукціонів і також почав продавати валюту.

За 2015 рік НБУ купив на міжбанківському валютному ринку для поповнення резервів близько 1,6 мільярда доларів.