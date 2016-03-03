МВФ готовий продовжити роботу з Україною, але очікує ясності з Кабміном і коаліцією

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд продовжить роботу з Україною за програмою розширеного фінансування, схваленою в березні 2015 року, однак очікує від Києва визначеності стосовно уряду та парламентської коаліції. Про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні сказав голова Департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Джеррі Райс.

«Ми хотіли б більше ясності - з урядом і коаліцією. Хоча слід визнати, що президент Порошенко досить чітко висловлював свою прихильність реформам», - сказав Райс.

Він підкреслив, що перелік реформ, яких Фонд очікує від України, не є секретом і представлений як у самій програмі співробітництва, так і в проекті Меморандуму щодо другого перегляду програми, який на поточний момент узгоджується в українському уряді.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Другий перегляд програми проходив у два етапи. Місія фонду працювала в Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. У листопаді переговори поновилися.

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На поточний момент Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співробітництва, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Схвалення меморандуму означатиме надання Україні третього траншу кредиту від МВФ у розмірі 1,7 млрд дол. Отримання третього траншу кредиту є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.

Разом із тим, на поточний момент меморандум залишається неузгодженим. Одним із чинників, що призупинили роботу щодо меморандуму, стали розмови про можливу відставку уряду, що тривають із початку року. У Верховній Раді було поставлено питання про недовіру уряду. Разом із тим, це рішення не набрало потрібної кількості голосів парламентаріїв.