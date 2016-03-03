МВФ заявив, що не братиме участі у суперечці України і Росії щодо "боргу Януковича"

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд не братиме участі у переговорному або судовому процесі між Україною і Росією щодо кредиту у 3 млрд дол., виданого Росією уряду екс-президента Януковича у грудні 2013 року і на який у грудні 2015 року було накладено мораторій на виплату.

Про це під час традиційного брифінгу у Вашингтоні сказав голова Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

Разом з тим, саме за рішенням Фонду борг у 3 млрд дол. було визнано офіційним боргом України.

«Ми всі також закликаємо Україну і Росію знайти рішення щодо боргового питання. Однак ми підкреслюємо, що МВФ не є учасником дискусій і переговорів», - сказав Райс.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила у листопаді 2015 року. Разом з тим, Росія відмовилася брати участь у реструктуризації, і тому «російські» облігації не увійшли до переліку облігацій, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери з погашенням у 2019-2029 роках. Україна неодноразово надавала Росії можливість скористатися умовами реструктуризації, запропонованими іншим кредиторам. Однак російська сторона у публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів - учасників реструктуризації. А це заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеним між Україною та власниками реструктурованих облігацій.

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У січні 2016 року Росія звернулася до Високого суду Лондона з позовом проти України щодо виплати боргу. На даний момент Україна проводить роботу з юридичними радниками з підготовки позиції країни в судовому розгляді.