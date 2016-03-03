Гривня зміцнилася на міжбанку вже до 26,10 за долар

У четвер, 3 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,00/26,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,3990/28,5030 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3520/0,3540 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 17:00 встановився на рівні 26,2136 грн/дол., на цю годину укладено 683 угоди на суму 451,72 млн дол.