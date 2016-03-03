МВФ не виключає повернення своєї місії до України

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд не виключає повернення місії Фонду до Києва для другого перегляду програми розширеного фінансування EFF по мірі врегулювання роботи українського уряду та коаліції у Верховній Раді.

Про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні сказав голова Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

«Місія може повернутися ... потрібна визначеність (у роботі уряду – УНІАН)», - сказав Райс.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Другий перегляд програми проходив у два етапи. Місія фонду працювала в Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. У листопаді переговори поновилися.

На поточний момент Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співробітництва, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Схвалення меморандуму означатиме надання Україні третього траншу кредиту від МВФ у розмірі 1,7 млрд дол. Отримання третього траншу кредиту є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.

Разом із тим, на поточний момент меморандум залишається неузгодженим. Одним із чинників, що призупинили роботу щодо меморандуму, стали розмови про можливу відставку уряду, що обговорюється з початку року. У Верховній Раді було поставлено питання про недовіру уряду. Разом із тим, це рішення не набрало потрібної кількості голосів парламентаріїв.