Гонтарева підрахувала втрати України від торговельних обмежень РФ

18:56, 03 березня 2016
Фінанси
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Україна в січні недоотримала 200 млн дол. експортної виручки через торговельні обмеження РФ - голова НБУ.

REUTERS

Україна в січні цього року недоотримала 200 млн дол. експортної виручки через торговельні обмеження, введені Російською Федерацією, повідомила на прес-конференції голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

"Загальний ефект для торговельного балансу від подальшого погіршення торгових відносин із Російською Федерацією оцінювався в мінус 1,1 млрд дол. США. Це й обумовлювало левову частку очікуваного дефіциту поточного рахунку на рівні 2,5 млрд дол. Велика частина цих ефектів реалізувалася на початку року. Лише в січні з цих причин, за нашими оцінками, Україна недорахувалася експорту до країн СНД і Росії на близько 200 млн дол.", - сказала Гонтарева.

При цьому голова НБУ зазначила, що прогнози регулятора враховували переорієнтацію експортерів на інші ринки й створення інших шляхів доставки товарів.

"Але переорієнтація українських експортерів на нові ринки й прокладання нових маршрутів відбувається, на жаль, не достатньо швидко", - сказала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року російська влада ухвалила низку рішень, які обмежують, а в деяких сегментах повністю скасовують, торговельні відносини з Україною. Серед таких рішень - призупинення Росією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД. Обмежувальні заходи набули чинності з 1 січня 2016 року. Тоді ж Росія ввела ембарго на експорт українського продовольства й низки промислових товарів.

Слідом, 2 січня, Україна ввела «дзеркальні» торговельні заходи, а саме - імпортні мита на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5% до 19%. Частина зборів має перехідний період у 3-5 років. Із 4 січня Росія повністю заборонила транзит українського експорту по російській території. За підрахунками Мінекономрозвитку, обсяг транзиту становить близько 1,8 млрд дол. на рік.

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