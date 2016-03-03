НБУ погіршив показник збитку банків за січень до 1,2 мільярда

Сумарний збиток працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних, за січень 2016 року становив 1,15 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Раніше, 29 лютого, НБУ повідомляв, що сумарний збиток працюючих банків за січень 2016 року становив 890 млн грн. Таким чином, за уточненими даними, збиток системи більше на 260 млн грн.

За наведеними даними, доходи працюючих банків у січні становили 12,175 млрд грн, видатки - 13,324 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України, без урахування неплатоспроможних банків, у 2015 році отримала рекордний збиток на рівні 66,6 млрд грн. Зокрема, 71 банк завершив 2015 рік з прибутком, загальна сума якого становила 5,2 млрд грн.

За оцінками НБУ, зростання збитків наприкінці 2015 року обумовлено переходом банків на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з 1 грудня 2015 року, у зв'язку з чим банки провели коригування процентних доходів.

У 2014 році банківська система України отримала 52,966 млрд грн збитків.