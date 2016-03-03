Вкладникам банку "Фінансова ініціатива" призупинять виплати з 4 березня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб тимчасово, з 4 до 17 березня 2016 року, призупинить виплати вкладникам неплатоспроможного банку «Фінансова ініціатива».

Як повідомляється на сайті фонду, призупинення виплат зумовлено необхідністю додаткового включення в базу даних вкладників банку інформації про вкладників, виплати яким були обмежено.

Фонд обіцяє відновити виплати 17 березня 2016 року.

Читайте такожНБУ хоче стягнути з власників п'яти неплатоспроможних банків 11,5 мільярда

Як повідомляв УНІАН, НБУ 23 червня 2015 року прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних банку «Фінансова ініціатива», що належить власнику ліквідовуваного «VAB Банку» Олегу Бахматюку.

Господарський суд Києва заборонив Фонду гарантування вкладів фізичних осіб пропонувати Національному банку України ліквідувати неплатоспроможний банк «Фінансова ініціатива».

Фонд має намір оскаржити рішення суду за позовом компанії Perusta Constructions Ltd, що забороняє ліквідацію банку «Фінансова ініціатива», а також готує заперечення проти самого позову компанії.