Нацбанк значно зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 4 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2621.3621 (3 березня – 2681.0762)

100 EUR – 2857.5468 (3 березня – 2910.5763)

10 RUR – 3.5508 (3 березня – 3.6415)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 3 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,00/26,10 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,3990/28,5030 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3520/0,3540 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2136 грн/дол., до цієї години укладено 683 угоди на суму 451,72 млн дол.