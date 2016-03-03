Мінфін назвав суму виплати першого купона за реструктуризованими євробондами

Міністерство фінансів України підтвердило інформацію про відновлення виплат купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики, в тому числі про першу виплату купонного доходу за новими облігаціями, випущеними державою у листопаді 2015 року у рамках боргової операції.

Раніше, 2 березня, інформовані джерела повідомляли, що Україна виплатила перший купон за єврооблігаціями, випущеними у грудні 2015 року у рамках боргової операції.

«1 березня 2016 року Міністерство фінансів здійснило першу виплату купонного доходу за новими ОВДП, випущеними державою у листопаді 2015 року у рамках проведеної боргової операції з державним та гарантованим державою боргом, а також у результаті трьох додаткових випусків у рамках реструктуризації зовнішніх запозичень міста Києва, «Укравтодору» і ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К.Янгеля». Загальна сума купонного платежу 1 березня становила 473,313 млн дол. США», - повідомляється на сайті Мінфіну.

Мінфін підкреслює, що в результаті платежу власники реструктурованих 13 серій державних і гарантованих державою облігацій, які взяли участь у борговій операції, вже отримали перший купонний дохід за новими паперами.

Також Мінфін нагадує, що в результаті реструктуризації загальна сума виплат за зовнішніми запозиченнями України знижена на 3 млрд дол. США, а сплата боргу ще на 12 млрд дол. США відкладена на період після 2018 року. Таким чином, тільки в 2016 році реструктуризація боргу дозволила заощадити бюджету майже 64 млрд грн на обслуговування і погашення боргу.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. 27 серпня минулого року. Після цього 14 жовтня в Лондоні відбулися збори з кредиторами, на якому понад 75% власників українських євробондів, які підлягають реструктуризації, погодилися із запропонованими умовами.

Для обміну реструктурованих облігацій уряд в листопаді минулого року випустив нові євробонди на загальну суму 11,95 млрд дол. з погашенням 1 вересня 2019-2027 років і прибутковістю 7,75% річних. Також уряд випустив державні деривативи, прив'язані до зростання ВВП, на умовну суму 2,9 млрд дол., виплати за якими будуть проводитися за умови досягнення Україною певних макропоказників розвитку економіки.