Активи працюючих банків України в січні зросли на 40 мільярдів

Активи працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних фінансових установ, за січень поточного року зросли на 40 млрд грн, або на 3,2% - до 1,295 млрд грн станом на 1 лютого. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За оцінками НБУ, загальні активи працюючих банків, не відкориговані на суму резервів, за місяць зросли на 54 млрд грн, або на 3,4% - до 1,625 млрд грн на 1 лютого.

Зобов'язання працюючих банків у січні зросли на 29 млрд грн, або на 2,5% - до 1,179 трлн грн, капітал – на 11,650 млрд грн, або на 11,2% - до 115,363 млрд грн.

Також повідомляється, що за січень кількість працюючих банків в Україні, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, не змінилася і становить 117 фінустанов.

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Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України за грудень минулого року знизилися на 21 млрд грн, або на 1,6% - до 1,254 млрд грн станом на 1 січня. Порівняльні дані по працюючих банках на початок 2015 року для розрахунку річної динаміки, а також дані на 1 січня 2016 року по банківській системі в цілому, з урахуванням неплатоспроможних банків, НБУ не оприлюднив.