Золотовалютні резерви України зросли до $13,5 мільярда

Золотовалютні резерви Національного банку України у лютому 2016 року зросли на 0,7%, або на 96 млн дол., - до 13,538 млрд дол., повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, з початку року резерви зросли на 1,8%, або на 238 млн дол.

У повідомленні наголошується, що зростання резервів у лютому зумовлене розміщенням облігацій внутрішньої державної позики в доларах США на 431,3 млн дол.

Водночас, НБУ в лютому проводив валютні аукціони для згладжування надмірних коливань курсу гривні, під час яких регулятор продав на 158,8 млн дол. більше, ніж купив.

У той же час, НБУ повернув гроші за операції СВОП в сумі 150,1 млн дол. США (сальдо).

Також в лютому кошти з резервів спрямовувалися на погашення та обслуговування валютного боргу, в тому числі 19,2 млн дол. за державними цінними паперами і 54,2 млн дол. на користь Міжнародного валютного фонду.

НБУ зазначає, що поточний обсяг міжнародних резервів України покриває 3,4 місяця імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань та поточних операцій уряду і Національного банку України.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в січні зросли на 142 млн дол., або на 1%, - до 13,442 млрд дол.

У 2015 році золотовалютні резерви зросли на 77%, або на 5,767 млрд дол., – до 13,3 млрд дол. на 1 січня 2016 року.