Україна заперечуватиме усі позовні вимоги Росії щодо боргу Януковича - Мінфін

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України, оприлюдненому на сайті міністерства.

«Україна знову підтверджує свій раніше заявлений намір рішучо захищати свою позицію у справі. Для представництва України у цьому провадженні Міністерство фінансів України залучило Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan - провідну міжнародну юридичну фірму, що спеціалізується на представництві у судах», - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила у листопаді 2015 року.

Разом з тим, Росія відмовилася брати участь у реструктуризації, і тому «російські» облігації не увійшли до переліку облігацій, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери з погашенням у 2019-2029 роках. Україна неодноразово надавала Росії можливість скористатися умовами реструктуризації, запропонованими іншим кредиторам.

Однак російська сторона у публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів - учасників реструктуризації. А це заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеним між Україною та власниками реструктурованих облігацій.

У січні 2016 року Росія звернулася до Високого суду Лондона з позовом проти України щодо виплати боргу. На даний момент Україна проводить роботу з юридичними радниками з підготовки позиції країни в судовому розгляді.