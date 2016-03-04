Норвегія вперше за 20 років зняла гроші з рахунків нафтової "заначки"

Уряд Норвегії вперше зняв кошти з рахунків нафтового фонду країни, створеного 20 років тому, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними газети Dagens Naeringsliv, уряд у січні вперше використав частину коштів з фонду, який формується за рахунок надприбутків від продажу нафти і обсяг якого становить близько 826 мільярдів доларів.

Знята сума становила понад 780 мільйонів доларів і пішла на забезпечення соціальних видатків бюджету. Норвезька мінфін підтвердив агентству звернення до коштів фонду, передає РИА Новости.

Норвегія є одним із найбільших виробників нафти, що не входять в організацію країн-експортерів сировини ОПЕК.

З початку літа 2014 року до кінця минулого року ціни на нафту обвалилися більш ніж втричі — зі 115 до 36 доларів за барель марки Brent, а в 2016 році вже опускалися нижче 30 доларів.

Фундаментально спад пояснюється високим рівнем видобутку у світі за умов сповільнення попиту, в тому числі через ситуацію в Китаї. Однак таке глибоке падіння (нижче 40-50 доларів) експерти все частіше стали пов'язувати з фінансовими факторами, включаючи зміцнення долара. У прогнозах ж вони в цілому єдині — низькі нафтові ціни надовго.