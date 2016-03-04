Центробанк Азербайджану для порятунку нацвалюти знову підвищив облікову ставку
Азербайджан переживає нелегкі часи на тлі падіння цін на нафту, що позначається на курсі маната.
Центральний банк Азербайджану, враховуючи цілі для забезпечення макроекономічної стабільності та нові тенденції на грошово-фінансовому ринку, знову переглянув параметри відсоткового коридору, передає Oxu.Az.
Рішенням правління регулятора від 4 березня 2016 року облікова ставка визначена на рівні 7%, а верхня межа коридору за операціями з ліквідністю - 17%.
Читайте такожАзербайджан через дешеву нафту переходить на режим суворої економіїНижня межа відсоткового коридору за ліквідними операціями залишається незмінною і зберігається на рівні 2%.
Востаннє Центробанк переглядав облікову ставку в лютому 2016 року, тоді вона була підвищена до 5% з 3%.
Азербайджан переживає нелегкі часи на тлі падіння цін на нафту, що позначається на курсі національної валюти - маната.
ЦБ Азербайджану в лютому 2015 року відв'язав манат від долара і перейшов до таргетування курсу на основі бівалютного кошика, який складається з долара і євро. З того моменту до 19 грудня 2016 року національна валюта знецінилася на 25% (з 0,7844 до 1,05 маната за долар).
Після прийнятого регулятором 21 грудня рішення про перехід до плаваючого курсу біржові котирування впали ще на 33% (до 1,55 маната за долар). Сумарно азербайджанська валюта подешевшала на 49%. У зв'язку з обвалом маната активізувався ринок нелегального обміну валюти.