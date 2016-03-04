Центробанк Азербайджану для порятунку нацвалюти знову підвищив облікову ставку

Центральний банк Азербайджану, враховуючи цілі для забезпечення макроекономічної стабільності та нові тенденції на грошово-фінансовому ринку, знову переглянув параметри відсоткового коридору, передає Oxu.Az.

Рішенням правління регулятора від 4 березня 2016 року облікова ставка визначена на рівні 7%, а верхня межа коридору за операціями з ліквідністю - 17%.

Читайте такожАзербайджан через дешеву нафту переходить на режим суворої економіїНижня межа відсоткового коридору за ліквідними операціями залишається незмінною і зберігається на рівні 2%.

Востаннє Центробанк переглядав облікову ставку в лютому 2016 року, тоді вона була підвищена до 5% з 3%.

Азербайджан переживає нелегкі часи на тлі падіння цін на нафту, що позначається на курсі національної валюти - маната.

ЦБ Азербайджану в лютому 2015 року відв'язав манат від долара і перейшов до таргетування курсу на основі бівалютного кошика, який складається з долара і євро. З того моменту до 19 грудня 2016 року національна валюта знецінилася на 25% (з 0,7844 до 1,05 маната за долар).

Після прийнятого регулятором 21 грудня рішення про перехід до плаваючого курсу біржові котирування впали ще на 33% (до 1,55 маната за долар). Сумарно азербайджанська валюта подешевшала на 49%. У зв'язку з обвалом маната активізувався ринок нелегального обміну валюти.