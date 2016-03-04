Канада вперше за 80 років розпродала всі свої запаси золота

Золотий резерв Канади був розпроданий протягом лютого і впав до нуля, повідомляється на сайті департаменту фінансів країни.

«Уряд Канади продав 21,851 унції золотих монет у лютому. Станом на 29 лютого резерви в золоті встановлені на рівні 77 унцій», — йдеться в повідомленні відомства, передає РБК.

У звітності департаменту при цьому вказується, що резерви золота впали до нуля.

Офіційний представник фінансового департаменту Канади Девід Барнабі, якого цитує Toronto Star, пояснив, що уряд країни слідує довгостроковій політиці диверсифікації портфеля, продаючи реальні товари і інвестуючи в більш ліквідні активи.

The Globe and Mail пише, що Канада спустошила запаси золота вперше з 1935 року. За даними Bloomberg, обсяги золотих резервів в Канаді досягли піку в 1965 році, коли країна тримала близько $1,15 млрд в злитках і монетах. У 1980 влада почала розпродавати золото «поступово і контрольовано» і вкладати в іноземну валюту.

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Останній золотий злиток Канада продала в грудні 2003 року, а монети високої якості — в січні 2014 року. Всі запаси, які залишалися, «були низькоякісними золотими монетами часів короля Георга V по $5 і $10, які були випущені в 1912-му, 1913-му і 1914-му роках», уточнив Барнабі. Вони були переплавлені в золоті злитки і продані «за ринковими цінами».