Експерти розійшлися у прогнозах для економіки України - від 5% зростання до падіння на 2,3%

Представники ключових економічних інститутів України та світу прогнозують різноспрямовану динаміку розвитку економіки України у 2016 році - від 5% зростання до падіння на 2,3% порівняно з 2015 роком.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив керівник аналітичного підрозділу групи ICU Олександр Вальчишен.

«На поточний момент прогнози щодо економіки України на 2016 рік уявляються так, - написав Вальчишен. - Як правило, прогнози б'ють «в молоко», але іноді ця інформація може бути дуже корисною».

Зокрема, за даними ICU, найбільш оптимістичний сценарій для України представив лондонський інститут Capital Economics - 5% зростання за підсумками 2016 року. Позитивним бачать розвиток економіки нашої країни фахівці ICU (2,6% зростання за підсумками року), Кабінету міністрів і ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду (обидва джерела прогнозують зростання 2%), Нацбанку, інвесткомпанії Dragon Capital і BBG Consensus (їх прогноз - 1-1,2% зростання за підсумками 2016 року).

«Середній прогноз видав Bloomberg - 1,2%», - відзначив Вальчишен.

Найменш оптимістичні у своїх прогнозах інвестбанк ING, Київський інститут еволюційної економіки та Київський інститут соціальних та економічних досліджень. За інформацією Вальчишена, ці джерела прогнозують падіння економіки України від «мінус» 1% до «мінус» 2,3%.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що макропрогнози розвитку економіки України у 2016 році будуть переглянуті з урахуванням тенденцій розвитку світової економіки, а також ситуації на ключових для нашої країни товарних ринках. За прогнозами Мінекономрозвитку, зростання економіки в першому півріччі становитиме близько 1%. Водночас, заступник міністра економрозвитку Юлія Ковалів не виключила, що прогноз зростання економіки на 1% буде справедливий і за підсумками всього року.