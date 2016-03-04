Японія надасть Україні ще $300 мільйонів кредиту, гроші очікуються у квітні

Україна і Японія ратифікували кредитну угоду для отримання нашою країною другої позики на політику розвитку для проведення економічних реформ на суму 300 млн дол., повідомила сьогодні журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Сьогодні ми раді повідомити, що Україна і Японія ратифікували угоду, яка дає змогу нашій країні залучити кредит на 300 млн дол.», - сказала Яресько.

Також міністр повідомила, що після ратифікації угода набуде чинності в березні, а надходження коштів очікується у квітні цього року.

За її словами, одержані кошти буде спрямовано в загальний фонд державного бюджету й використано для проведення ряду реформ.

«Уряди інших країн не підтримували б нашу країну, якби реформ не було», - наголосила міністр, зазначивши, що для одержання цього кредиту було виконано 10 умов, включаючи усунення можливостей для ухилення від сплати податків за допомогою введення електронного адміністрування ПДВ, вдосконалення системи трансфертного ціноутворення для зупинки виведення капіталів в офшори і реформування ринку газу з метою усунення монополії НАК «Нафтогаз України».

Також Яресько повідомила, що за умовами договору кредит надається на 20 років, перші шість з яких – пільговий період. Ставку за кредитом встановлено на рівні LIBOR плюс 0,5%, що на поточний момент становить менше 1%.

Міністр наголосила, що Японія є партером України вже багато років, а загальний обсяг фінансової допомоги нашій країні досяг 1,8 млрд дол. США, з яких 1 млрд дол. – на реконструкцію Бортницької станції аерації.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Верховна Рада ратифікувала угоду з Японією про надання Україні в кредит 36,97 млрд японських ієн. Україна і Японія підписали цю кредитну угоду на 300 млн дол. 4 грудня минулого року. Це другий японський кредит розвитку, наданий Україні.

У липні минулого року було підписано першу кредитну угоду розвитку між Україною і Японією в обсягу також 300 млн дол.