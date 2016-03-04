Яресько про меморандум з МВФ: Це живий документ, щотижня щось змінюється

Україна продовжує роботу над узгодженням оновленого Меморандуму з Міжнародним валютним фондом, повідомила сьогодні журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Це живий документ, щотижня щось змінюється», - сказала вона.

Як ілюстрацію Яресько розповіла, що кілька тижнів тому Верховна Рада підтримала два законопроекти, які були передбачені меморандумом, у зв'язку з чим знову довелося вносити зміни до тексту документа.

«Ситуація жива, і меморандум зараз обговорюється. Там конкретних проблем немає», - відзначила вона.

Також Яресько сказала, що одержання чергового траншу від МВФ можливо лише після засідання ради фонду, але до підписання меморандуму МВФ не може призначити дату цього засідання.

«Зараз ми всі маємо сконцентруватися на меморандумі, всі ці деталі узгодити, а далі буде підписання та зустріч заради їх, і будуть транші», - сказала міністр.

Нагадаємо, 3 березня голова Департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Джеррі Райс заявив, що Міжнародний валютний фонд продовжить роботу з Україною за програмою розширеного фінансування, схваленою в березні 2015 року, однак очікує від Києва визначеності стосовно уряду та парламентської коаліції.

Також МРФ не виключає повернення місії фонду до Києва для другого перегляду програми розширеного фінансування EFF у міру врегулювання роботи українського уряду та коаліції у Верховній Раді.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Другий перегляд програми проходив у два етапи. Місія фонду працювала в Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. У листопаді переговори поновилися.

На поточний момент Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співробітництва, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Схвалення меморандуму означатиме надання Україні третього траншу кредиту від МВФ у розмірі 1,7 млрд дол. Отримання третього траншу кредиту є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.

Разом із тим, на поточний момент меморандум залишається неузгодженим. Одним із чинників, що призупинили роботу щодо меморандуму, стали розмови про можливу відставку уряду, що тривають із початку року. У Верховній Раді було поставлено питання про недовіру уряду. Разом із тим, це рішення не набрало потрібної кількості голосів парламентаріїв.