Мінфін не розкриватиме деталі підготовки до суду з РФ щодо "боргу Януковича" - Яресько

Українська влада ретельно готуються до судового розгляду з Російською Федерацією у Високому суді Лондона, але поки що не мають наміру афішувати деталі цієї підготовки і стратегію захисту.

Про це повідомила сьогодні журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Це кропітка праця, яку ми не будемо афішувати. Будемо працювати в інтересах України, аби захищати інтереси України», - сказала Яресько, відповідаючи на питання про стратегію України в англійському суді за позовом РФ щодо «кредиту Януковича» на 3 млрд дол.

Вчора пізно ввечері Міністерство фінансів України оприлюднило заяву із зазначенням, що Україна подала у Високий суд Англії підтвердження про одержання нею процесуальних документів, в яких наша країна заявила про свій намір заперечувати всі позовні вимоги, пред'явлені до неї компанією The Law Debenture Trust Corporation Plc у зв'язку з так званою заборгованістю перед Російською Федерацією.

«Україна підтверджує свій раніше заявлений намір рішуче захищати свою позицію у справі. Для представництва України в цьому провадженні Міністерство фінансів України залучило Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan - провідну міжнародну юридичну фірму, що спеціалізується на представництві в судах», - йдеться в заяві Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом до України після непогашення нашою країною основної суми боргу і відсотків за кредитом на 3 млрд дол., одержаним Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит було видано за допомогою викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною.

Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила щодо 13 із 14 випусків облігацій в листопаді минулого року. «Російські» облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. Під час переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на одержанні кращих умов, ніж у інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеним між Україною та власниками реструктурованих облігацій.

Україна проводила реструктуризацію держборгу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленої Радою директорів МВФ у березні минулого року. У грудні МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з'ясувалося, що власником цього боргу був і залишається уряд РФ. Водночас, Фонд пом'якшив вимоги своєї політики кредитування країн, що мають боргові проблеми, зокрема за суверенним боргом, що дозволить ряду країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема «російського» боргу.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в борговій операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року ввів мораторій на виплату за «російським» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді.

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За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, майбутній судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років. Разом з тим, експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу, при цьому Україна не буде відчувати проблем із одержанням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.