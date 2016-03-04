Українські заробітчани за рік скоротили офіційні перекази з-за кордону в півтора раза – до $2,5 мільярда

Обсяг надходжень грошових коштів в Україну з-за кордону із використанням систем переказу коштів, створених резидентами і нерезидентами, у 2015 році становив 2,526 млрд дол. США (в еквіваленті), що нижче на 34,9% за показник 2014 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

«Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2015 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами, у шість разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі», - йдеться в повідомленні.

Згідно з наведеними даними, в 2015 році громадяни перевели за межі України 431 млн дол. США в еквіваленті. Обсяг переказів у межах України становив 75,466 млрд грн.

Також повідомляється, що в 2015 році на території України здійснювали діяльність 47 систем переказу коштів, зокрема 28 створених резидентами і 19 – нерезидентами.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році обсяг переказів до України з-за кордону із використанням систем переказу становив 3,885 млрд дол. США.