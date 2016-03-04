Гривня продовжує "гойдалки": знову опустилася до позначки 26,75 за долар

У п'ятницю, 4 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,50/26,75 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 29,0510/29,3200 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3570/0,3580 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,4964 грн/дол., на цю годину було укладено 64 угоди на суму 20,47 млн дол.