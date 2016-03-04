Поліція перевірить фактичне місце проживання переселенців, які отримують виплати

Правоохоронні органи перевірять фактичне місце проживання переселенців, які отримують виплати, для припинення зловживань при виплаті соціальної допомоги та пенсій, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

"Територіальними підрозділами Державної міграційної служби із залученням представників Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводяться заходи щодо перевірки достовірності інформації про фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб і даних, які вказувалися такими особами при постановці на облік", - йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Як пояснює прес-служба, дана перевірка проводиться у зв'язку з виявленням правоохоронними органами України фактів використання шахрайських схем і зловживань при оформленні соціальних виплат переселенцям, а також з метою запобігання виникненню соціальної напруги серед внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та Харківській областях.

При цьому в першу чергу перевіряється інформація про проживання за однією адресою значної кількості внутрішньо переміщених осіб або їх реєстрація за адресами розміщення органів виконавчої влади.

У прес-службі додали, що результати проведених перевірок будуть враховані при здійсненні виплат внутрішньо переміщеним особам, починаючи з березня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Служби безпеки України, 30-40% переселенців отримують соціальні виплати незаконно, оскільки отримують гроші в Україні, а проживають на території так званих ЛНР та ДНР. За українським законодавством отримувати соціальну допомогу можуть лише ті, хто виїхав з окупованих територій або зони проведення АТО і зареєструвався на підконтрольній території Україні. Разом з тим, багато переселенців зареєструвалися, але продовжують проживати на непідконтрольних української влади територіях.

Також у Мінсоцполітики повідомили про випадки зловживань з боку чиновників при оформленні документів для отримання допомоги переселенцями.

Мінсоцполітики в 2015 році припинило виплати пенсій понад 180 тисячам з 1,1 мільйона пенсіонерів-переселенців на підставі інформації, отриманої від Служби безпеки та поліції. В кінці лютого 2016 року у відомстві заявили, що спільно зі Службою безпеки України перевіряють правомірність нарахування виплат близько 350 тисяч переселенців.

Станом на 29 лютого на обліку знаходиться 1 мільйон 745 тисяч 999 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.