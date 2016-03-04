300 мільйонів японського кредиту: тиждень успіхів для фінансової системи України

Наші міжнародні резерви виросли завдяки вдалому минулорічному розміщенню єврооблігацій. Мінфін успішно виплатив перші борги за реструктуризованим держборгом часів Януковича - і категорично відмовився робити Росії особливі поступки за цим боргом.

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4 березня Україна та Японія ратифікували кредитну угоду на 300 мільйонів доларів. «Уже в квітні сподіваємося отримати кредитні кошти одним траншем, які будуть направлені до загального фонду держбюджету», - цитує міністра фінансів Наталю Яресько “Інтерфакс-Україна”. За словами Яресько, угода розрахована на 20 років, з яких 6 років - пільгові: протягом цього часу не будуть здійснюватися платежі з повернення кредиту. Ставка японського кредиту - менше 1%.

В четвер Нацбанк відзвітувався про зростання міжнародних резервів України. На 1 березня вони сягнули $13,538 млн - це збільшення у 2,4 рази порівняно з лютим 2015 року. "Нарощуванню резервів протягом перших двох місяців року сприяло розміщення облігацій внутрішньої держпозики в доларах США. Це забезпечило надходження на користь уряду $431,3 млн", - пояснює НБУ.

НБУ зазначає, що резерви зросли попри необхідність витрачати їх на валютних аукціонах для згладжування надмірних коливань курсу гривні.

Як повідомлялося, 2014 року міжнародні резерви України впали в 2,7 рази - з $20,42 млрд до $7,53 млрд, проте в 2015 році вони збільшилися на 77%, або на $5,767 млрд, - до $13,3 млрд.

Раніше цього тижня міністерство фінансів відновило виплати купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП). Таким чином, власники державних та гарантованих державою ОЗДП, та інших єврооблігацій України, які взяли участь у борговій реструктуризації 2015 року, вже отримали перший дохід. Реструктуризація була проведена для зменшення боргового навантаження на економіку України. За результатами реструктуризації, Кабміну вдалося зменшити загальну суму виплат на 3 мільярди доларів США. Сплату боргу ще на 12 млрд. дол. США відкладено до 2019 року. Таким чином, лише у 2016 році реструктуризація боргу дозволила заощадити для бюджету майже 64 млрд. грн. (разом по обслуговуванню та погашенню боргу).

На фоні цих успіхів уряду України, чергових фінансових провалів зазнала Росія. 3 березня український Мінфін підтвердив, що “заперечуватиме по всіх пунктах” судового позову РФ щодо українських єврооблігацій. Йдеться саме про той зовнішній борг, за яким Москва відмовилася брати участь в загальній реструктуризації - вимагаючи для себе спеціальних умов. Отже, поки інші кредитори почали отримувати платежі за реструктуризованими єврооблігаціями України, Російська Федерація може сподіватися лише на довгий складний судовий процес в лондонському суді.

Водночас сама Росія, найімовірніше, не зможе розмістити свої власні єврооблігації в американських банках. Як повідомляють цього тижня західні фінансові ЗМІ, більше 10 банків (зокрема, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase & Co. i Morgan Stanley) уже публічно відмовилися від цієї пропозиції уряду РФ - посилаючись на пораду уряду США. Нагадаємо, 25 лютого Білий Дім офіційно застеріг приватний бізнес від купівлі цих облігацій, попередивши, що Росія залишатиметься ринком з високим рівнем ризику, “поки вона продовжує військові дії проти України”.