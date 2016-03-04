300 мільйонів японського кредиту: тиждень успіхів для фінансової системи України
Тиждень, що минає, відзначився успіхами урядової фінансової політики. Україна отримала пільговий японський кредит.
Наші міжнародні резерви виросли завдяки вдалому минулорічному розміщенню єврооблігацій. Мінфін успішно виплатив перші борги за реструктуризованим держборгом часів Януковича - і категорично відмовився робити Росії особливі поступки за цим боргом.
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4 березня Україна та Японія ратифікували кредитну угоду на 300 мільйонів доларів. «Уже в квітні сподіваємося отримати кредитні кошти одним траншем, які будуть направлені до загального фонду держбюджету», - цитує міністра фінансів Наталю Яресько “Інтерфакс-Україна”. За словами Яресько, угода розрахована на 20 років, з яких 6 років - пільгові: протягом цього часу не будуть здійснюватися платежі з повернення кредиту. Ставка японського кредиту - менше 1%.
В четвер Нацбанк відзвітувався про зростання міжнародних резервів України. На 1 березня вони сягнули $13,538 млн - це збільшення у 2,4 рази порівняно з лютим 2015 року. "Нарощуванню резервів протягом перших двох місяців року сприяло розміщення облігацій внутрішньої держпозики в доларах США. Це забезпечило надходження на користь уряду $431,3 млн", - пояснює НБУ.
НБУ зазначає, що резерви зросли попри необхідність витрачати їх на валютних аукціонах для згладжування надмірних коливань курсу гривні.
Як повідомлялося, 2014 року міжнародні резерви України впали в 2,7 рази - з $20,42 млрд до $7,53 млрд, проте в 2015 році вони збільшилися на 77%, або на $5,767 млрд, - до $13,3 млрд.
Раніше цього тижня міністерство фінансів відновило виплати купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП). Таким чином, власники державних та гарантованих державою ОЗДП, та інших єврооблігацій України, які взяли участь у борговій реструктуризації 2015 року, вже отримали перший дохід. Реструктуризація була проведена для зменшення боргового навантаження на економіку України. За результатами реструктуризації, Кабміну вдалося зменшити загальну суму виплат на 3 мільярди доларів США. Сплату боргу ще на 12 млрд. дол. США відкладено до 2019 року. Таким чином, лише у 2016 році реструктуризація боргу дозволила заощадити для бюджету майже 64 млрд. грн. (разом по обслуговуванню та погашенню боргу).
На фоні цих успіхів уряду України, чергових фінансових провалів зазнала Росія. 3 березня український Мінфін підтвердив, що “заперечуватиме по всіх пунктах” судового позову РФ щодо українських єврооблігацій. Йдеться саме про той зовнішній борг, за яким Москва відмовилася брати участь в загальній реструктуризації - вимагаючи для себе спеціальних умов. Отже, поки інші кредитори почали отримувати платежі за реструктуризованими єврооблігаціями України, Російська Федерація може сподіватися лише на довгий складний судовий процес в лондонському суді.
Водночас сама Росія, найімовірніше, не зможе розмістити свої власні єврооблігації в американських банках. Як повідомляють цього тижня західні фінансові ЗМІ, більше 10 банків (зокрема, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase & Co. i Morgan Stanley) уже публічно відмовилися від цієї пропозиції уряду РФ - посилаючись на пораду уряду США. Нагадаємо, 25 лютого Білий Дім офіційно застеріг приватний бізнес від купівлі цих облігацій, попередивши, що Росія залишатиметься ринком з високим рівнем ризику, “поки вона продовжує військові дії проти України”.