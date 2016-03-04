Розенко оприлюднив втрати бюджету від шахрайства при виплатах псевдопереселенцям

Втрати державного бюджету України від шахрайства при виплатах соціальної допомоги псевдопереселенцам складають від 6 до 12 мільярдів гривень на рік, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на главу відомства Павла Розенко.

"Ці гроші осідають в кишенях корумпованих чиновників, або ж надходять на території, непідконтрольні Україні, та йдуть на фінансування терористичних угруповань так званих ЛНР і ДНР", - цитує Розенко прес-служба.

Як наголошується в повідомленні, Мінсоцполітики спільно з правоохоронними органами працюють над припиненням зловживань чиновників у даній сфері. За фактами організації злочинних схем по оформленню виплат псевдопереселенцям відкрито вже більше 30 кримінальних проваджень стосовно чиновників.

Гроші, які будуть зекономлені від припинення виплат псевдопереселенцям Мінсоцполітики має намір використовувати для підвищення виплат реальним тимчасово переміщеним особам.

"Є всі можливості перекрити ці потоки, а кошти направити на підвищення соціальних виплат реальним переселенцям. Міністерство соціальної політики буде ініціювати перед урядом це питання", - цитує Розенко прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронні органи перевірять фактичне місце проживання переселенців, отримують виплати, для припинення зловживань при виплаті соціальної допомоги та пенсій.

За оцінками Служби безпеки України, 30-40% переселенців отримують соціальні виплати незаконно, оскільки отримують гроші в Україні, а проживають на території так званих ЛНР і ДНР. За українським законодавством отримувати соціальну допомогу можуть лише ті, хто виїхав з окупованих територій або зони проведення АТО і зареєструвався на підконтрольній території Україні. У той же час, багато переселенців зареєструвалися, але продовжують проживати на непідконтрольних української влади територіях.

Також у Мінсоцполітики повідомили про випадки зловживань з боку чиновників при оформленні документів для отримання допомоги переселенцями.

Мінсоцполітики в 2015 році припинило виплати пенсій понад 180 тисячам з 1,1 мільйона пенсіонерів-переселенців на підставі інформації, отриманої від Служби безпеки та поліції. В кінці лютого 2016 року у відомстві заявили, що спільно зі Службою безпеки України перевіряють правомірність нарахування виплат близько 350 тисяч переселенців.

Станом на 29 лютого на обліку знаходиться 1 мільйон 745 тисяч 999 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.