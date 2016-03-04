Обсяг зареєстрованих в електронній системі держзакупівель Prozorro тендерів зріс у 12 разів

Обсяг зареєстрованих в системі електронних державних закупівель Prozorro тендерів в лютому поточного року зріс у 12 разів порівняно з січнем - до 5,7 мільярда гривень.

Відповідна інформація представлена на сайті Prozorro.

При цьому більшу частку приросту забезпечила Київська область - замовники з цього регіону в лютому зареєстрували тендерів на 5,4 мільярда гривень.

Повідомляється, що економія держкоштів в результаті використання системи Prozorro склала 2 мільярди гривень порівняно з плановими сумами, передбаченими бюджетом.

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Як повідомляв УНІАН, 17 лютого президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про публічних державних закупівель", прийнятий парламентом в остаточній редакції 4 лютого поточного року. Даний закон передбачає поширення системи електронних закупівель на базі платформи Prozorro c 1 квітня на весь масив державних тендерів, вартість яких перевищує 200 тисяч грн для товарних закупівель або 1,5 мільйона гривень – для замовлення робіт.