Гривня закрила міжбанк на рівні 26,15 за долар

У п'ятницю, 4 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,00/26,15 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,60/28,77 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3567/0,3591 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,4972 гривні/долар, до цього годині укладено 611 угод на суму 340,25 мільйона доларів.