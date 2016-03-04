Гривня закрила міжбанк на рівні 26,15 за долар
17:20, 04 березня 2016Фінанси
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Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 28,60/28,77 гривні/євро.
Гривня закрила міжбанк на рівні 26,15 за долар / rodniknews.in.ua
У п'ятницю, 4 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,00/26,15 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,60/28,77 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3567/0,3591 гривні/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,4972 гривні/долар, до цього годині укладено 611 угод на суму 340,25 мільйона доларів.
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