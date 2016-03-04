Нацбанк спростив розрахунки по критичному імпорту

Національний банк України спростив умови розрахунків з критичного імпорту та при реалізації проектів, що фінансуються за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.

Про це йдеться в опублікованому на сайті постанові НБУ №139, вступающем чинності з 5 березня.

Згідно з документом, раніше встановлена вимога НБУ проводити авансові платежі в іноземній валюті за імпорт товару за зовнішньоекономічним договором, загальна вартість якого перевищує 500 тисяч доларів США (в еквіваленті), виключно з використанням акредитивної форми розрахунків не застосовується при розрахунках за товари військового призначення, нафта, природний газ, електроенергію, бензин, мазут і дизпаливо.

Також вимога не поширюється на розрахунки для реалізації проектів, що фінансуються за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.

Як наголошується в повідомленні, раніше ці винятки було встановлено Законом України "Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України", який запроваджував спеціальний імпортний збір, однак оскільки закон втратив чинність з 1 січня 2016 року, НБУ врегулював питання у своїй постанові.

Читайте такожДефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні зріс на третину

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2015 року Національний банк України у рамках здійснення контролю за імпортними операціями ввів обов'язкове оформлення акредитива для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тисяч доларів. Будь-яка оплата здійснюється лише при відкритті акредитива в першокласному інвестбанку. Акредитив для контрактів від 50 тисяч доларів до 500 тисяч доларів відкривається за бажанням клієнта.