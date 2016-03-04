Мінекономрозвитку знизило прогноз зростання ВВП України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України погіршив прогноз зростання економіки України в 1-му півріччі поточного року, скоротивши його до 0% з 1%, прогнозованого на початку року.

Про це йдеться в матеріалах міністерства, опублікованих на сайті.

"Розвиток економіки визначатимуть різноспрямовані чинники: стримуватимуть економіку несприятливі зовнішні фактори, тоді як внутрішні умови будуть більш сприятливими порівняно з минулим роком, - йдеться в матеріалах Мінекономрозвитку. - Разом з тим ми погіршуємо наші очікування щодо динаміки ВВП у першому півріччі до 0% плюс-мінус 0,5%".

Основними негативними зовнішніми факторами, що впливають на динаміку ВВП, на думку аналітиків Мінекономрозвитку, будуть російські торгові обмеження, зниження цін на ключових товарних ринках, зниження ділової активності в ключових країнах - торгових партнерах України.

Раніше представники ключових економічних інститутів України та світу спрогнозували різноспрямовану динаміку розвитку економіки України у 2016 році - від 5% зростання до падіння на 2,3% порівняно з 2015 роком. Найоптимістичніший сценарій для України представив лондонський інститут Capital Economics - 5% зростання за підсумками 2016 року. Позитивним бачать розвиток економіки нашої країни фахівці інвестиційної компанії ICU (2,6% зростання за підсумками року), Кабінету міністрів і ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду (обидва джерела прогнозують зростання 2%), Нацбанку, інвесткомпанії Dragon Capital і BBG Consensus (їх прогноз - 1-1,2% зростання за підсумками 2016 року).

Середній прогноз видав Bloomberg - 1,2% зростання.

Найменш оптимістичні у своїх прогнозах інвестбанк ING, Київський інститут еволюційної економіки та Київський інститут соціальних та економічних досліджень. Ці джерела прогнозують падіння економіки України від "мінус" 1% до "мінус" 2,3%.